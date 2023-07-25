關西一塊仙草動 / 品牌、展覽企劃





黑色幽默｜關西一塊仙草動

Black Humor｜Let’s Jam in GUANXI

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生活起物(googoods design)此計畫以設計導入社區、建置可持續發展的在地品牌為方向，與關西南雄社區發展協會合作，打造一間由在地長者經營的小店；以幽默詼諧的設計手法翻轉客庄印象，將仙草的黑色意象衍伸出神秘幽微的視覺想像，探索小鎮的慢活番外篇。





此計畫邀請臺灣果醬女王-柯亞(Keya Jam)，以關西特色食材仙草佐以客家粄食與醃漬文化，創造一塊仙草的食驗創意；臺灣服裝品牌-甫月(fuyue)以品牌脈絡打造小店風格制服。循著牛欄河，走進全臺最短的中正路老街，一塊聽阿公阿婆的故事，一塊仙草動起來！





品牌「黑色幽默」以關西著名產物-仙草的烏黑、方正意象反覆堆疊，標準字以切割、攪動的仙草輪廓為設定，而品牌的紫色來自仙草花，

透過顏色計畫與客語拼音文字的視覺語彙讓消費者更了解仙草的故鄉；更以軟Ｑ詼諧的幽微形象表現關西長者的長壽祕密。

「關西一塊仙草動」期望以仙草食驗設計活化社區，邀請大家一塊來到關西，與仙草君一起動起來！





食物設定｜ 貼心為長者們做各種防止忘記的 tips，包含開店體操、甜點的對位餐盤，期待客人們藉由甜點，與長者有更多趣味的互動！

貼紙設計｜ 成可以組合的烏刻刻仔仙草塊，一同拼貼玩樂，讓仙草君動起來！

攝影企劃｜ 結合在地長者故事，以中文加客語的小短詩創造慢活關西番外篇。





空間設計｜ 期間限定甜點店設計木頭拉窗＋門簾作為外帶窗口，打開老屋比較陰暗的環境，並將好奇的遊客引入。

門面使用的木頭保有溫潤的質地，呼應關西老街的歷史時光。以單元式的組件組合，同時具有料理製作、用餐聚會的功能。社區長輩可以一邊製作甜品、一邊和大家分享當地趣事，呼應客家飲食文化中「打鬥敘」共食的意涵，增加彼此的互動。



