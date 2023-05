"Seu sucesso financeiro começa aqui."

Organizze é um gerenciador financeiro, trabalhado em cada detalhe por um fantástico time. Seu objetivo é auxiliar o usuário a controlar seus ganhos e gastos da maneira mais prática e fácil. Presente há 14 anos no mercado, é considerado um dos app mais famosos do Brasil, com mais de 1 milhão de downloads.

Nosso planejamento criativo resultou em um redesign eficaz, combinando a humanização e laços pessoais com um estilo minimalista e digital. As ilustrações trazem um toque especial quando aplicadas no ecossistema visual.



O símbolo foi escolhido para ser o mais limpo possível com cara de app nativo da plataforma, trazendo o conceito de organizzação e finanças. A tipografia escolhida transparece leveza e proximidade, ao mesmo tempo em que reforça os conceitos digitais e modernos do app.

-





"Your financial success starts here."





Organizze is a financial managing app, worked in every detail by a fantastic team. Its objective is to help the user to control his earnings and expenses in the most practical and easy way. Present on the market for 14 years, it is considered one of the most famous apps in Brazil, with more than 1 million downloads.





Our creative planning resulted in an effective redesign, combining humanization and personal ties with a minimalist and digital style. The illustrations bring a special touch when applied to the visual ecosystem.





The symbol was chosen to be as clean as possible, looking like a native app, bringing the concept of organizzation and finance. The chosen typography shows lightness and proximity, while reinforcing the digital and modern concepts of the app.