EN Cafecito Co. is a brand of specialty coffees with roasting and coffee shops in Garopaba/SC and Balneário Camboriú/SC - Brazil. A company that values and is close to the entire coffee process, from knowing the farms and producers to distributing the product to customers and other coffee shops in Brazil. The need to create a new visual identity and packaging emerged with the expansion of the business, considerably increasing the amount of roasted coffee and consequently the varieties of beans. The project, with a contemporary visual language and infinite color combinations, represents the company's new moment, much more mature and confident about its personality.







PT Cafecito Co. é uma marca de cafés especiais com torrefação e cafeterias em Garopaba/SC e Balneário Camboriú/SC. Uma empresa que valoriza e está próxima de todo processo do café, desde o conhecimento das fazendas e dos produtores até a distribuição do produto para clientes e outras cafeterias do Brasil. A necessidade da criação de nova identidade e embalagens surgiu com a expansão do negócio, aumentando consideravelmente a quantidade de café torrado e consequentemente as variedades de grãos. O projeto com linguagem visual contemporânea e com infinitas combinações de cores representa o novo momento da empresa, muito mais madura e segura sobre sua própria personalidade.







Cafecito Co.







2021







Visual identity

Packaging