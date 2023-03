SIMPLEXIDADE





[ENGLISH]

Simplexidade is a consultancy in Complexity Management for Organizations. To develop mind maps and evolutionary processes, it starts from the premise that the complex is not complicated. Complexity theory states that complex systems can arise from simple interactions between their components. This approach was applied in the creation of the visual identity, using graphics that are based on the idea of the potency of relationships when integrated, and that explore the organic/digital duality.





Creative direction > Bernardo Winitskowski

Design > Victoria Carvalho

Project Management > Maria Alice Leal and Clarisse Svaiter

Imagens > Midjourney, Dall-E e Unsplash









[PORTUGUÊS]

A Simplexidade é uma consultoria em Gestão na Complexidade para Organizações. Com foco no desenvolvimento de modelos mentais e processos evolutivos, parte da premissa de que o complexo não é complicado. A teoria da complexidade afirma que sistemas complexos podem surgir a partir de interações simples entre seus componentes. Essa abordagem foi aplicada na criação da identidade visual, utilizando grafismos que exploram a dualidade orgânico/digital, e que são baseados na ideia da potência das relações quando integradas.





Direção Criativa > Bernardo Winitskowski

Design > Victoria Carvalho

Gestão de projeto > Maria Alice Leal e Clarisse Svaiter

Imagens > Midjourney, Dall-E e Unsplash