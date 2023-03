Mostra tua força Brasil | Itaú

A convite da agência Africa, desenvolvi as ilustrações de "Mostra tua força Brasil" , campanha de Itaú , patrocinadora oficial de todas as seleções brasileiras de futebol, para a Copa do Mundo FIF A 2022 , no C atar.





Ao todo, foram mais de 40 ilustrações, tendo sido utilizadas em ambientação interna nos escritórios, veiculadas em redes sociais e na TV, com inserções durante as transmissões dos jogos pela Rede Globo.