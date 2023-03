LAMAJEURE - BRAND IDENTITY

[FR] Institution montréalaise depuis 1984, le Studio LAMAJEURE a été emporté par un vent de renouveau.

Avec l’affiliation de 3 nouveaux associés, il était temps de revoir l’identité visuelle de LAMAJEURE pour qu’elle puisse mieux représenter son savoir-faire, ses équipes et sa personnalité éclatée, tout en honorant son passé marquant.





Il était important de dépoussiérer le tout, sans effacer leur histoire. C’est pourquoi la refonte de marque s'inspire du quotidien de l’équipe pour bâtir un univers à leur image. Le logo rafraîchi représente deux haut-parleurs, comme ceux que nous retrouvons en studio. Un symbole simple, mais très fort. La plateforme quant à elle est rythmée et flexible, pour s’adapter à tous leurs besoins et à leur personnalité.





|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





[EN] A Montreal institution since 1984, Studio LAMAJEURE has new wind in its sails.

With the arrival of three new associates, the studio was due for a fresh visual identity to carry their vision.





As an important studio on the cultural and advertising scene in Montreal, it was crucial to dust things off without erasing the past. The new visual identity had to better represent the studio’s know-how, talented teams and artistic flair, while honouring its remarkable achievements.





​​​​​​​