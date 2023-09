MAKING

PLASTIC

CIRCULAR Ⓡ





With 4 operating plants and customers like HP, Keurig and Dyson, recycled plastics company Lavergne wanted to elevate its brand to become a true global player. The result? A sharp new identity that shows how "making plastic circular" is all about balance. Between the energy of the transforming circle symbol, vibrant colors and dynamic animations. And the controlled rigor of the square typography, descriptive tags and technical textures—which represent the small plastic pellets produced at the end of the recycling process. Together, these contrasting elements combine to create a platform that’s equal parts aspiration and expertise—and uniquely Lavergne.





RENDRE

LE PLASTIQUE

CIRCULAIRE Ⓡ







Dotée de quatre centres et de clients comme HP, Keurig et Dyson, l’entreprise de plastique recyclé Lavergne souhaitait accroître son rayonnement international. Sa nouvelle identité montre que « rendre le plastique circulaire » est une question d’équilibre. L’énergie de la transformation est transmise par un cercle, des couleurs vibrantes et des animations dynamiques; tandis que le contrôle rigoureux se traduit par une typographie carrée, des étiquettes descriptives et des textures techniques – qui représentent les granules de plastiques produites lors du recyclage. Ces éléments contrastés agissent en synergie pour créer une plateforme qui évoque autant l’aspiration que l’expertise : l’identité unique de Lavergne.