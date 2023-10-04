2022 透明祭__Galas
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被微風吹開的主視覺
從新竹吹起的風
自然而然的穿透生活 走入城市
吹響夏天的透明節奏
也晃起掛在海報裡搖曳的風鈴
主視覺延伸春池量子設計概念，分解玻璃閱讀的平面設計。本次《透明祭__Galas》主視覺設計，春池攜手究方社藉由平面設計傳遞玻璃的多種樣貌，透過不同的網點交錯、並置，產生同一種顏色，深淺不同的變化，形同變化中的玻璃色料，使用圓形、矩形、橢圓形等形狀進行組合，象徵城市中不同關係的緊密連結，最後將透明風鈴放入透明祭的主視覺設計概念。
泛起漣漪的透明聲音信號｜風與玻璃都是透明具有形狀的
素有「風城」之稱的新竹作為起點，透明祭的風將自然而然的流動、吹進每個城市之間，藉由全台五十間《透明城市 響應店家》一同吊掛起的透明風鈴，徐徐的風搖動風鈴 產生共鳴，讓一池春水泛起清脆聲響，再一波波泛起漣漪、擴散，也分享起各式各樣的透明想像。
｜風鈴｜
｜T-shirt｜
｜扇子｜
｜帆布袋｜
｜毛巾｜
｜水瓶｜
2022 透明祭__Galas 團隊
整體策畫｜W春池計畫 ＋ 春室Glass Studio +The POOL
視覺設計｜方序中 Joe Fang. 徐毅驊 Hsu Yi-Hua @究方社JOEFANGSTUDIO
商業攝影｜林祐任 Lin You-Ren
餐飲整合｜春室 The POOL ＋ 木更 Mugeneration
玻璃工藝｜春池玻璃 SPRING POOL ＋ 春室 Glass Studio
選物整合｜朋丁 Pon Ding
店家統籌｜W春池計畫 ＋春室 The POOL
合作顧問｜無氏製作 PiliWu-design