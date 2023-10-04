2022 透明祭__Galas









泛起漣漪的透明聲音信號｜風與玻璃都是透明具有形狀的

素有「風城」之稱的新竹作為起點，透明祭的風將自然而然的流動、吹進每個城市之間，藉由全台五十間《透明城市 響應店家》一同吊掛起的透明風 鈴，徐徐的風搖動風鈴 產生共鳴，讓一池春水泛起清脆聲響，再一波波泛起漣漪、擴散，也分享起各式各樣的透明 想像。







