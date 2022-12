Một chút | Posters

Một Chút





Mình là Dương, 24 tuổi và mình ở Hà nội. '' Một chút '' là dự án nhỏ mình đăng các posters mình làm trong năm nay và lần đầu cũng muốn chia sẻ chút gì đó về bản thân sau hơn 2 năm bắt đầu học design.





Cuối năm 2020 mình có học một khóa brand design 6 tháng ở 1 trung tâm rồi mình theo từ đó đến giờ, mấy tranh mình vẽ thì mình cũng chỉ mới học từ đầu năm nay.

Việc trái ngành hay mới bắt đầu sẽ khiến bản thân mỗi người đều nản, lớp mình theo học ở trung tâm nhiều bạn cũng bỏ không còn theo design nữa. Mình cũng vậy, mình chán và đã bỏ cho đến tháng 6/2021 mình mới bắt đầu lại từ đầu. Đọc thêm sách design, kết thêm những người bạn mới, hẹn cafe các bạn cùng đam mê... nó giúp mình cải thiện hơn và yêu thích cái ngành này hơn.





Mình nghĩ các bạn như mình trái ngành hay tự học sẽ gặp phải nên hãy cố lên nhè, sau nhìn lại cũng vui vui. Mình cũng gà mờ lắm nên bạn nào ở Hà nội rảnh thì alo mình đi cafe tâm sự cho vui, biết đâu sau này giúp được nhau. Có nhiều bạn cũng zui mà ^ ^





------------------





Dưới đây là các posters mình làm dựa theo các câu chuyện thường ngày diễn ra xung quanh mình, nó sẽ hơi cá nhân hoặc hơi khó hiểu bởi đó là suy nghĩ và góc nhìn của mình. Bảng màu đơn giản lấy từ cầu vồng kết hợp với 1 số màu bổ trợ để tạo độ chuyển hay giúp tương phản tốt hơn.





Nếu nhìn ngang mọi người sẽ thấy rất nhiều con mắt, nhưng nếu mọi người đổi góc nhìn từ trên cao xuống thì đó là chúng ta ( tạo hình con người ). Mình sẽ nói ngắn gọn thêm ý tưởng ở mỗi phần.





-------------------





Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình trong năm qua, chúc các bạn ai cũng giàu.haha





I just want to thank you for appreciating my art.