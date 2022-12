阿里山水山線 | Alishan Shuishan Trail

阿里山 水山線

水山步道全長約1.5公里,入口離沼平車站步道只要5分鐘,原為阿里山森林鐵路水山支線,停駛後規劃為林間步道,步道平緩適合一般大眾行走,沿線景觀可見杉木林下蜿蜒的鐵道、保留原始的簡易月台及仿古木桁橋樑,步道終點為水山巨木(紅檜),樹齡約2700年仍綠意盎然,樹圍超過16公尺、樹高逾30公尺,氣勢磅礡雄偉,堪稱阿里山森林遊樂區內最大的巨木,因為附近也是阿里山的水源地,故水山巨木又稱為水源巨木。