cococean rebrand

品牌困境

cococean 原有的品牌设计中使用了非常有机、风趣的插画，它很大程度上决定了品牌的基调，在其原有的品牌粉丝中也已经形成了一定的品牌印象。但他们遇到了新的挑战：当 cococean 想要增加店铺、将健康的饮品选择带给更多人时，其原有的插画太有个性而难以复制。如何重新梳理品牌、找到其核心价值进行发散是他们遇到的困境。





关键洞察

奶茶、饮品市场千变万化，在提供给消费者更多元的选择的同时，也带来了更多的困惑。人们在想要通过一杯饮料悦己的同时，“配料压力”、“养生压力”也影响着每个人的消费决策。为了更深入地了解消费者对于新兴饮品的看法，我们团队在项目初期进行了广泛的实地调研，走访了不同类型的饮品店，采访了新兴健康饮品的消费者，记录他们的行为模式和感受。