Criação





O objetivo foi criar um sistema único global de identidade visual para gerar consistência e diferenciação, em qualquer ponto de contato ao redor do mundo. Para isso, a decisão foi potencializar o caráter icônico de elementos que a marca já havia construído ao longo dos anos, mas ainda não estava usando de maneira estratégica e intencional.





Nos apropriamos das cores do arco-íris em diferentes intensidades e do formato de arroz da sola do chinelo pra criar e fortalecer o universo colorido, vibrante e versátil da marca, definido na sua personalidade.





O visual foi desenvolvido de maneira sensorial para transmitir conforto visual. A comunicação foi direcionada de maneira clara e simples, com flexibilidade pra conviver com diferentes parcerias – já que Havaianas é essa marca colaborativa que cria e interage com uma infinidade de outras marcas e contextos.





Já o universo verbal foi direcionado a transmitir energia, ser divertido, sem perder a proximidade humana e a mesma simplicidade desenvolvida pelo universo visual.





Com isso, criamos uma marca potente e consistente através de um sistema proprietário que se conecta com a sua história para ser utilizado em toda a extensão da sua atuação.