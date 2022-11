ESTÚDIO NARATI

ESTÚDIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA - NARATI

Quando analisados outros escritórios de arquitetura de São Caetano do Sul e Brasil, foi possível perceber não haver uma estratégia de comunicação bem definida ou um marketing de conteúdo que garanta frequência e desdobramento para uma atuação mais relevante nas redes sociais e mídias externas.

Quando encontradas marcas mais proprietárias, mesmo assim podemos ainda notar referências claras ao minimalismo frio e todo um movimento do design suíço, por outro lado, a outra grande maioria das marcas se encontram na classe de desestruturadas ou clichês no mercado atuante.





O ponto-chave foi se apropriar desse problema para enaltecer a essência que a marca carrega.





Uma marca que tem em seus pilares a arquitetura carregada de valores individuais, sem frescura e ostentação, que intensifica o natural, o imperfeito, a brasilidade, o bruto. Um escritório de arquitetura autoral, que utiliza o design como conexão de narrativas e transformações. A Narati é um estúdio de arquitetura que desenha, planeja, orquestra, realiza e transforma cada projeto em um reflexo da sua identidade, personalidade e daquilo que passa na sua mente. Corre em suas veias o instinto visceral em proporcionar uma experiência imersiva, desde o rabisco no papel a entrega final, que transpareça toda a essência verdadeira com qual nos deparamos na calmaria e no caos da vida. Unindo a criatividade que aflora dentro de você e do time de mais uma década de experiência em projetos de interiores residenciais.