Because today's world should be a vast playground, NOPé creates clothes and accessories to let you reconnect with your true nature. You have the freedom to be who you are, wherever you are. There are no more borders. Summer like winter, you are free like the era. The new identity emphasizes the freeing comfort of NOPé products. Clearly and directly asserting itself, this local brand is rooted in functional, playful and contrasting graphic codes. It is in the era of its time: to celebrate its singularity while respecting that of others, and to make conscious choices. And NOPé does not do otherwise. Instead of doing more, it aims to do better; one step at a time, to take the means to honor its ideals of equity, inclusiveness and sustainability. I n addition to offering handmade products , the brand wants to do well: by respecting all the living beings with whom it forges links with.





Parce que le monde d’aujourd’hui devrait être un vaste terrain de jeu, NOPé crée des vêtements et accessoires pour vous laisser renouer avec votre vraie nature. Vous avez le loisir d’être qui vous êtes, où que vous soyez. Il n’y a plus de frontières. Été comme hiver, vous êtes libre comme l’ère. La nouvelle identité met l’accent sur le libre confort des produits NOPé. S’affirmant clairement et directement cette marque de chez-nous s’enracine dans des codes graphiques fonctionnels, ludiques et contrastant. C’est dans l’ère du temps: célébrer sa singularité tout en respectant celle de l’autre, faire des choix conscients. Et NOPé ne fait pas autrement. Au lieu de faire plus, elle vise à faire mieux; un geste à la fois, prendre les moyens d’honorer nos idéaux d’équité, d’inclusivité et de durabilité. En plus de faire main, elle souhaite faire bien: en respectant tous les êtres vivants avec qui elle tisse des liens.