INTRO Um dos primeiros bancos digitais do País, Agibank vai além de um banco e se torna Agi: um ecossistema completo com serviços e soluções financeiras para o dia a dia dos brasileiros, englobando marketplace, comunicação e tecnologia em um só lugar. Essa amplitude de serviços expandiu o portfólio e o público de Agi e, com isso, foi preciso criar um sistema de identidade visual que garantisse a consistência da marca em todos os pontos de contato, além de conversar com todos os seus públicos e se comunicar com simplicidade no app e no atendimento das mais de 800 agências espalhadas pelo Brasil.





INTRO One of the first digital banks in Brazil, Agibank now goes beyond a bank and becomes Agi: a complete ecosystem with financial services and solutions for the daily lives of Brazilians, bringing together marketplace, communication and technology in one place. This range of services expanded Agi's portfolio and audience, thus we needed to create a system of visual identity consistency across all media, in addition to talking to all its audiences and communicating with the simplicity of the app and costumer service of more than 800 bank agencies across the country.