"Summer memory" is my illustrated story in this summer. The sunshine and sea breeze healed me. I hope I can feel the"LOHAS" attitude in both of the real world and the virtual world. I hope you like it.





夏日记忆是我在这个夏天的插图故事。夏日的阳光与舒缓的海风治愈着我。我希望在真实世界与虚拟世界都能感受到“乐活”的态度。跟着YOYO&MIILK与我一同感受。希望大家喜欢。