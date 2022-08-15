AMAZON - Global Running Day
CARAVANE
AMAZON : RAD OLIEVSCHI, ROXY DALTON, KATY KENNEDY
PHOTOGRAPHER : CARAVANE (FRANCIS DAKIN-CÔTÉ, JEAN-CONSTANT GUIGUE)
DESIGN & ART DIRECTION : CARAVANE
ART DEPARTMENT : VANESSA JACKSON, CHELSEA DELLE PALME, CARAVANE
DIGI TECH : MARC-ANDRÉ BONNESSO DUMAS
ASSISTANT LUMIÈRE : JEAN-CHRISTOPH JACQUES, RAPHAEL NIKIEMA, THIBAUT KETTERER
RETOUCHING : STUDIO GESSNER
DIRECTRICE DE PRODUCTION : KRISTINA KIRILYUK (L’ÉLOI)
COORDONNATRICE DE PRODUCTION : LILIE BEAUDIN (L’ÉLOI)
PA/COVID : BEN BRÛLÉ