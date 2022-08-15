AMAZON - Global Running day

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CARAVANE




AMAZON : RAD OLIEVSCHI, ROXY DALTON, KATY KENNEDY
PHOTOGRAPHER : CARAVANE (FRANCIS DAKIN-CÔTÉ, JEAN-CONSTANT GUIGUE)
DESIGN & ART DIRECTION : CARAVANE
ART DEPARTMENT : VANESSA JACKSON, CHELSEA DELLE PALME, CARAVANE
DIGI TECH : MARC-ANDRÉ BONNESSO DUMAS
ASSISTANT LUMIÈRE : JEAN-CHRISTOPH JACQUES, RAPHAEL NIKIEMA, THIBAUT KETTERER
RETOUCHING : STUDIO GESSNER
DIRECTRICE DE PRODUCTION : KRISTINA KIRILYUK (L’ÉLOI)
COORDONNATRICE DE PRODUCTION : LILIE BEAUDIN (L’ÉLOI)
PA/COVID : BEN BRÛLÉ
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Caravane Studio's profile
Caravane Studio
Montreal, Quebec, Canada
Francis Dakin-Côté's profile
Francis Dakin-Côté
Montreal, Quebec, Canada
L'ÉLOI Productions's profile
L'ÉLOI Productions
Montreal, Quebec, Canada
Jean-Constant Guigue's profile
Jean-Constant Guigue
Montreal, Quebec, Canada

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We were asked to create 4 key visuals inspired by the theme : Where forward can take you. Playing with textures such as water, sand, cloud and gr Read More

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