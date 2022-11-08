le brewlife VISUAL IDENTITY AND PACKAGING





設計概念

Film Hotel / 膠卷旅店





用「膠卷旅店」為設計意向,來表達樂步咖啡對平凡生活始終飽有的熱情,心中有火花,世界才有漣漪。 旅途中會使用到的膠卷相機,是記錄與發現美好的瞬間的圖像工具, 旅店是行走路途中的休息站,是放松與享受。於是,膠卷筒、行李吊牌、扎帶等等都成為表達樂步咖啡品牌理念的視覺元素。

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