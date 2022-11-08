le brewlife VISUAL IDENTITY AND PACKAGING

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le brewlife樂步咖啡 VISUAL IDENTITY AND PACKAGING
le brewlife樂步咖啡是一個新潮、時髦趣味、充滿儀式感及倡導「樂步人生」的獨立咖啡品牌。「樂」寓意享受生活非凡卻平凡的每一個瞬間,比如喝一杯咖啡、看一場日落的浪漫平凡日常,「步」代表著行走於紀錄,心中飽有生活的火花,所以不斷探索發現,這正如le brewlife品牌SLOGAN對生活與人生簡單有力的表達:「Spark the moment./點燃發光時刻」。

設計概念
Film Hotel / 膠卷旅店

用「膠卷旅店」為設計意向,來表達樂步咖啡對平凡生活始終飽有的熱情,心中有火花,世界才有漣漪。 旅途中會使用到的膠卷相機,是記錄與發現美好的瞬間的圖像工具, 旅店是行走路途中的休息站,是放松與享受。於是,膠卷筒、行李吊牌、扎帶等等都成為表達樂步咖啡品牌理念的視覺元素。
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图形靈感
Optical Spectrum / 影相光譜

常溫濃縮咖啡液是在旅途中最方便快捷的方式享用到一杯好咖啡,它同時作為樂步咖啡核心產品之一,我們將膠卷筒融入到外包裝的設計中,被影相光譜激發靈感,以城市為名,以旅行為樂,創造了三款城市漸變光譜。
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Year 2022

OUR GRAPHICS OPEN THE DOOR FOR BRANDS TO CONNECT WITH PEOPLE.
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