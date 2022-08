Office montréalais de la gastronomie | lg2

(FR) La gastronomie est un véritable moteur économique, culturel, social et environnemental pour Montréal, mais elle est aussi fragile. Le milieu fait face à de nombreux enjeux d’envergure depuis des années, et ceux-ci ont été accentués par la pandémie. Face à l’urgence de la situation, des acteurs clés de l’industrie agroalimentaire se sont mobilisés pour créer l’Office montréalais de la gastronomie, une plateforme consultative visant à fédérer les efforts du milieu autour d’une vision commune, soit celle de faire de Montréal la capitale nord-américaine de la gastronomie.



lg2 a donc développé une identité visuelle rassembleuse qui vient rejoindre toutes les parties prenantes de l’industrie afin qu’elles se sentent interpellées et qu’elles participent à réaliser la vision de l’Office.



La plateforme graphique développée pour l’Office montréalais de la gastronomie répond au besoin de représentativité des membres de l’industrie gastronomique en illustrant clairement sa diversité, la variété des produits, ainsi que son riche patrimoine culinaire.





–





(EN) Gastronomy is a real economic, cultural, social and environmental driver for Montreal, but it’s also fragile. For years the sector has been facing major challenges, which have only become more acute with the pandemic. Faced with the urgency of the situation, key players in the agri-food industry have mobilized to create the Office montréalais de la gastronomie, a consultative platform to consolidate the efforts of the community behind a shared vision: making Montreal the North American capital of gastronomy.



lg2 developed a unifying visual identity that reaches out and engages all industry stakeholders so they contribute to bringing the Board’s vision to life.



The graphic platform developed for the Office montréalais de la gastronomie responds to the need to represent the members of the gastronomic industry by clearly illustrating its diversity, the variety of its products and its rich culinary heritage.