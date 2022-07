D4 - OfDarkness™

Story

____





Tứ linh là 4 linh vật đã có từ xa xưa trong truyền thuyết dân gian, chúng mang trong mình sức mạnh của trời đất, tượng trưng cho 4 yếu tố của tự nhiên: Gió, Đất, Nước và Lửa.





Long - Lân - Quy - Phụng, cả 4 linh vật này đã khắc sâu trong hình dung của mỗi chúng ta với một hình tượng mạnh mẽ, uy nghi, rực rỡ và đầy quyền năng.





Nhưng tận cùng sâu thẳm của những điều hoàn hảo luôn sẽ có những mặt tối ẩn chứa, khi chúng ta thử tưởng tượng những linh vật tối cao, quyền lực này, chúng vẫn nắm trong mình những sức mạnh tối thượng của trời đất nhưng lại ở một góc nhìn khác, đen tối... và hiện thực hơn.





___





The Four Spirits are four ancient holybeasts in folk legends, they carry the power of heaven and earth, symbolizing the four elements of nature: Wind, Earth, Water and Fire.





Long - Lan - Quy - Phung, all four of these holybeasts have been engraved in our imagination with a strong, majestic, brilliant and powerful image.





But the deep end of perfect things will always have hidden dark sides, when we try to imagine these supreme and powerful mascots, they still hold the ultimate power of heaven and earth but still in a different perspective, darker... and more realistic.









The Concept

____





Không khởi nguồn từ thần thoại. Không ra đời từ niềm tin.

D4 - The Holy Beasts of Darkness vô tình lại do con người tạo nên. Dũng mãnh và sở hữu sức mạnh phi thường như bất kỳ một linh vật nào, nhưng liệu D4 - The Holy Beasts of Darkness có là biểu tượng của điềm lành?

Điều đó chưa ai biết chắc. Nhưng sự hiện diện của D4 cho ta cơ hội chiêm nghiệm và quan sát lại cuộc sống ta đang thực hành. Đối diện D4, bạn nghĩ bạn đã sẵn sàng?

____

Not written in any "once upon a time" tale. Not worshiped in any culture.

D4 - The Holy Beasts of Darkness are born unintentionally from changes done by humans. “Places you’ve been, time you’ve lived. All turns memories.”

Like any beast, they are powerful. Are they here to bless? We don’t know yet.

But there is one thing for sure: they exist for us to think more than twice about what we’ve done and are doing. Despise them or pay homage to them? Just think.