Knock-Knock SparkStorys

Monster : Hey, 別裝死了 趕緊起來吧! 人生是不等人的。

Man : .....

Monster : 我知道你在裝死,別假了,可以起來了喔~

Man : .....

Monster : 我有看到你剛剛有偷看我一下...別裝啦!

Man : .....

Monster : 別-假-了,你有那麼容易就認輸嗎?

Man : .....

Monster : 別輕易認輸! 人生是很有意思的,只要你勇敢站起!

Man : .....

Monster : ......

Man : .....

Man : .....

Man : .....

Man : .....好!

Man : .....

Man : .....我知道你鼓勵我,但口水可別一直滴到我好嗎?





Monster : Hey, stop pretending to be dead and get up! Life doesn't wait for anyone.

Man : .....

Monster : I know you're playing dead, don't fake it, get up now~

Man : .....

Monster : I saw you peeking at me just now... Don't pretend!

Man : .....

Monster : Don't fake it, are you that easy to admit defeat?

Man : .....

Monster : Don't admit defeat so easily! Life is fun if you stand up for yourself!

Man : .....

Monster : ......

Man : .....

Man : .....

Man : .....

Man : ..... Yes!

Man : .....

Man : ..... I know you encourage me, but don't keep drooling on me, okay?