Restaurant 1821 | Branding

1821 is the magic number.

as Haus der Musen beim Alten Botanischen Garten ist seit 200 Jahren ein Monument in der Tübinger Innenstadt und seit 1821 die Homebase der Museumsgesellschaft Tübingen. Seit vielen Jahrzehnten wird dieses altehrwürdige Gebäude ebenso großflächig gastronomisch bewirtschaftet – bis zur vorläufigen Schließung im 2019.

Dann: Neue Betreiber, Grundsanierung, konzeptionelle Neuausrichtung, Eröffnung Herbst 2022. Für das Brand Design und den visuellen Vibe of Now-Genuss wurde die Hochburg in der Stadt der Hochintellektuellen geholt. Auf unseren Festplatten liegt zwischenzeitlich nach unzähligen Gastronomie-Projekten sehr viel Branchen-Erfahrung, die nicht in

ein Hello Fresh-Paket passt.





Eine Challenge für alle Beteiligten: die Story auf diesem jahrhundertealten Boden fortsetzen und synchron im 2020er Kontext die Gäste charmant einwattieren. Ciao urig, hello krasse Farben und Kontraste. Tübinger Geist trifft auf Schlemmerei trifft auf den bewussten Zeitgeist-Umgang mit Speisen und Zutaten. Klassische schwäbische Gerichte bekommen einen leichten Schubs auf das nächste Level und werden von einem healthy Angebot begleitet. Damit ganz Tübingen (und gerne darüber hinaus) glücklich ist. Zukünftig auch im 1821-Biergarten, den gab es an diesem Ort zuvor noch nicht.