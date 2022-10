Samsung Card Character Branding





We designed more than 16 persona characters according to the consumption type of Samsung Card users.

우트크리에이티브에서 삼성카드 사용자의 소비 유형에 따라 16종 이상의 페르소나 캐릭터를 디자인했습니다.





CLIENT - Samsung Card



PRODUCTION - WOOT Creative.

Creative Director - Park Sungwoo

Research - Park Sungwoo, Kim Hyunjin, Kang Jimin

Idea Sketch - Park Sungwoo

Asset Modeling - Kim Hyunjin

Character Design - Park Sungwoo

Character Face & Body Modeling - Park Sungwoo

Hair Modeling - Park Sungwoo(All), Kim Hyunjin(Premium, Mart-Male)

Cloth Modeling - Park Sungwoo, Kim Hyunjin, Kang Jimin

Character Rigging Setup - Park Sungwoo, Kim Hyunjin

Texturing - Park Sungwoo, Kim Hyunjin, Kang Jimin

Lighting - Park Sungwoo, Kim Hyunjin

Animation - Kim Hyunjin, Kang Jimin, Park Sungwoo

Compositing - Park Sungwoo, Kim Hyunjin