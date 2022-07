SOLUÇÃO O insight foi mover a Track&Field da posição de uma marca de roupa esportiva para

uma plataforma de vida saudável. Nessa estratégia, a marca adota o conceito “respira e vai”

e passa a incentivar o equilíbrio por meio do movimento. Assim, segue abraçando a performance,

mas agora sem deixar de lado a leveza. Além disso, torna-se capaz de fomentar discussões importantes

e disseminar o lado real do esporte. No universo visual, o logotipo se torna mais adequado ao digital,

com linhas mais finas, conectadas à leveza e ao bem-estar. Os grafismos remetem às sensações geradas pelos hormônios do bem (serotonina, ocitocina, endorfina e dopamina), que surgem

como um resultado da atividade física. O estilo fotográfico vem como uma representação real

do movimento, trazendo pontos de vista inusitados de atletas durante e após a prática de exercícios.





SOLUTION The insight was to change Track&Field from a sportswear brand into a healthy living platform. In this strategy, the brand adopts the concept “breathe and go” and starts encouraging balance through movement. Thus, it keeps embracing the performance, but now without overlooking the lightness.

Besides that, it becomes capable of promoting important discussions and disseminating the reality

of sports. In the visual universe, the logo becomes more suitable for digital, with thinner lines,

connected to lightness and well-being. The graphics refer to the sensations generated by the

good hormones (serotonin, oxytocin, endorphin, and dopamine), which are released as a result

of physical activity. The photographic style comes as a real representation of the movement,

bringing unusual points of view of athletes during and after exercise.