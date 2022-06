INSECTA







Les insectes me fascinent par leurs formes, motifs, symétries et couleurs. Ils sont à la fois beaux et bizarres, dignes de créatures de science-fiction. C’est pourquoi je vous présente ce petit bestiaire composé de 15 magnifiques hexapodes, tous réalisés d’après des photos trouvées sur la toile. J’ai souhaité sublimer et réinterpréter ces invertébrés tout en conservant un côté scientifique.