I made an animation for SPACE SHOWER TV

All cuts are printed and scanned onto paper using a risograph.



SPACE SHOWER TVさんのステーションIDを制作しました。

全編リソグラフ印刷に加え異なる紙を切り絵のように重ねています。





SPACE SHOWER TV - Be dream Believer.

Director,Animation: Hiromu Oka

Music:STUTS 「One feat. tofubeats」