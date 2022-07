Blanc Bec | lg2

The result of a collaboration between the The Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec and the Quebec dairy farmers association (Les Producteurs de lait du Québec), Blanc Bec offers a wine list composed mainly of Quebec and Canadian wines as well as local beers and spirits to accompany a wide selection of dishes featuring local ingredients such as excellent Quebec cheeses.





lg2 developed a visual identity and name that juxtaposes the codes of dairy with elements of a chic, inviting bar. The name references the product while the logo, with its half-moon shape, recalls a cheese wheel. Black and white add simplicity to the visual iterations while the contrast accentuates the colour associated with the star products.





lg2 Architecture completely redesigned the bar to make it more appealing to clientele. The custom-designed cheese cellar dominates the entrance as an architectural centrepiece announcing the importance placed on the product. The long white quartz counter in the centre of the space reflects the daylight, and with the sun’s retreat, hanging bell-shaped lights, recalling the space’s theme, illuminate to create a warm atmosphere. The overall design is sleek and clean thanks to the use of noble materials such as white oak, concrete, quartz and steel.





Né de la collaboration entre l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les Producteurs de lait du Québec, le Blanc bec est un lieu de dégustation qui propose une carte des vins principalement québécoise et canadienne, des bières locales et des alcools d’ici pour accompagner une large sélection de plats aux ingrédients du terroir, et plus particulièrement les excellents fromages d’ici.





lg2 a développé une identité visuelle et nominale qui juxtapose les codes des produits laitiers à l’univers élégant du bar. Le nom évoque le lait, et le logo rappelle la meule de fromage. Le noir et le blanc apportent une simplicité dans les déclinaisons visuelles, et le contraste fait ressortir la couleur associée aux produits vedettes.





lg2 architecture a complètement revu l’aménagement du bar afin de rendre le lieu plus attrayant pour la clientèle. Le cellier à fromage conçu sur mesure s’impose dans l’entrée comme une pièce architecturale, afin de mettre en lumière l’importance accordée aux produits. Un long comptoir en quartz blanc placé au centre de l’espace réfléchit la lumière de l’extérieur durant la journée. Les luminaires suspendus en forme de cloche rappellent le thème principal de l’endroit. L’intégration de matériaux nobles tels que le chêne blanc, le béton, le quartz et l’acier pavent le design aux lignes épurées.