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OUR URBAN HINTERLAND VOL.02 ｜ 黑像素的城市影像特辑
black station
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OUR URBAN HINTERLAND
往城市深处 ｜ 黑像素的城市影像特辑 02

www.blackstationpixel.com
公众号：黑像素

黑像素摄影师
王栋 Blackstation
汤玄烨 TimeGeek
陈胤 Vview
刘明达 Brown / 李毅恒
孙智韡 Kevin
姚朕嘉 William


孑然的人缓缓的移动身体，踏着细碎的阳光在自己的空间忙碌。我远远的望着，看他们在大大小小不同的方格中挪动，闪烁着午后的光芒，不会感到禁锢，这是一种自由。
——Blackstation

这一年，我一直在很“窄”的圈子里打转，生活状态、人际交往、拍摄内容，都处在一个简单明了的小范围中。在城市中探索拍摄时，也只习惯去自己熟悉或曾经辗转过的区域，无数次注视却未曾去过的方向，一片草地、一个涵洞、一条马路。
其实，“在小范围中大范围”好像也没什么不好。
——汤玄烨 TimeGeek

城市是一个迷局，台阶尽头还有台阶、道路顶上还有道路。穿梭在其间，有看不完的景致；这是一座细节第一的城市，拐弯抹角间到处都是构图；错落有致，老旧繁华、狭小开阔全都掺和在一起…重庆又是城市中这一些的极致，依山傍水又山峦重叠，曲曲绕绕的马路，一个接一个的隧道。身处其间，往往会分不清所处的位置。这楼的楼顶是隔壁的一楼，走个回头路再正常不过。
2021年5月，在重庆迷失。
——陈胤 Vview

由于这两年拍摄了很多个工地在建项目，在我的视界里，城市常见以近乎于骨髓的形式生长，一根根钢筋水泥的浇筑，一层层玻璃幕墙的铺面，像极了城市的底层肌理，红色的铁如血，喷涌的汗如泪，一锤一锤锻造出我们昨日熟悉，明日陌生的一切。这种从地基的深处逐渐积累的能量，一次又一次的冲破地层，冲向天际，每每回想这样的过程都会让我忘记现场恶劣的拍摄环境，各种灰尘粉噪和身体的疲惫不堪。
——孙智韡 Kevin

我们看世界的方式从来都不会一成不变，探索、革新也成了我们与这座城市交流最直接的方式。不满足于那些千篇一律不断被重复的视角，不满足于内心深处对影像力量固有的认知，起飞 ！不断去思考、去创新，在这个过程中我们也成为了更好的自己。
——刘明达 Brown / 李毅恒

在过去的几年里，我曾过着一种旁观者般的生活， 在每个晨昏交替的时刻于城市的半空静坐，几个小时的时间默默地流逝，没有欢声笑语陪伴，只有眼前闪烁的灯火，但那时我却从不觉得孤独，反而会沉浸在一种诱人的平静里，似乎身体离开地表几百米后，一切生活琐碎已经不再能烦扰到我。
——姚朕嘉 William
architecture china chinese city
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