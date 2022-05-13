SIA x 布达拉宫 x 薇卷

今年一月份有幸加入由深圳市插画协会首次联合西藏布达拉宫文创传承产业有限公司举行“走进西藏布达拉宫——艺术家驻地创作计划”。作为艺术家之一开始了一次布达拉宫之旅，在这里结识了很多专业的，优秀的小伙伴们，还有当地的藏餐美食，淳朴的民风和神圣的藏文化都给我留下了深刻的印象，也为这次创作提供了源源不断的灵感来源。
《抱羊羔的姑娘》
采用的是以物拟人的画法。作品中的藏族姑娘的服装造型灵感源自布达拉宫珍宝馆里的银质嵌松石璎珞纹瓶，瓶顶是藏族姑娘的镶花金帽，瓶身环绕的松石璎珞化作姑娘的胸前挂饰，这种恬静优雅，美丽大方是藏族姑娘所独有的气质。作品风格以装饰性图案为主，采用U型构图，有中式的对称美感。作品主要分前，中，后三个层次绘画。前景是入藏火车途经山川草原的景象，一片残留斑驳积雪的宽阔旷野，远处小到只有一粒粒白点或黑点的牛羊安静地低头吃草饮水，静谧如斯。中景是抱羊羔的姑娘，温柔可人。背景是神龙翻腾驾驭在七彩祥云间，珊瑚丛中，悠然自在，春风得意，一派祥和欣欣向荣之感，这是藏族人民的希望，也是我们中华民族的美好理想。
采用的是以物拟人的画法。作品中的藏族姑娘的服装造型灵感源自布达拉宫珍宝馆里的银质嵌松石璎珞纹瓶，瓶顶是藏族姑娘的镶花金帽，瓶身环绕的松石璎珞化作姑娘的胸前挂饰，这种恬静优雅，美丽大方是藏族姑娘所独有的气质。作品风格以装饰性图案为主，采用U型构图，有中式的对称美感。作品主要分前，中，后三个层次绘画。前景是入藏火车途经山川草原的景象，一片残留斑驳积雪的宽阔旷野，远处小到只有一粒粒白点或黑点的牛羊安静地低头吃草饮水，静谧如斯。中景是抱羊羔的姑娘，温柔可人。背景是神龙翻腾驾驭在七彩祥云间，珊瑚丛中，悠然自在，春风得意，一派祥和欣欣向荣之感，这是藏族人民的希望，也是我们中华民族的美好理想。
《藏袍·时尚》
这幅作品中前景是三个女性分别按低-高-低站立，形成稳定金三角构图。作品中人物跟装饰窗棂是前后景分布，再通过光线阴影的明暗对比，给平面中营造了空间感，又大大提升画面的层次感。
作品以装饰性画面为主，希望通过展示藏服与现代时尚潮流来传递西藏色彩，装饰之美。藏服色彩瑰丽。藏袍装饰图案多采用几何图形，寓意吉祥美好的花草纹样，雪花，蝙蝠等，暗含藏民们对生活前景的美好祝愿。
在布达拉宫各种雕花窗棂也是随处可见，窗棂上雕刻有线槽和各种花纹，构成种类繁多，极富装饰趣味，游客在窗子中漫游移步观景，犹如在画廊中赏画。网格纹窗棂还寓意建筑主人富有又很正直。
作品的色彩是参考了西藏唐卡的经典配色，冷暖对比，加强视觉效果，鲜明醒目，也带有安静祥和的气氛。整幅画色调偏复古色调，创作时还在文件中叠加了纸张质感和杂点，加强了手绘复古的感觉。
这幅作品中前景是三个女性分别按低-高-低站立，形成稳定金三角构图。作品中人物跟装饰窗棂是前后景分布，再通过光线阴影的明暗对比，给平面中营造了空间感，又大大提升画面的层次感。
作品以装饰性画面为主，希望通过展示藏服与现代时尚潮流来传递西藏色彩，装饰之美。藏服色彩瑰丽。藏袍装饰图案多采用几何图形，寓意吉祥美好的花草纹样，雪花，蝙蝠等，暗含藏民们对生活前景的美好祝愿。
在布达拉宫各种雕花窗棂也是随处可见，窗棂上雕刻有线槽和各种花纹，构成种类繁多，极富装饰趣味，游客在窗子中漫游移步观景，犹如在画廊中赏画。网格纹窗棂还寓意建筑主人富有又很正直。
作品的色彩是参考了西藏唐卡的经典配色，冷暖对比，加强视觉效果，鲜明醒目，也带有安静祥和的气氛。整幅画色调偏复古色调，创作时还在文件中叠加了纸张质感和杂点，加强了手绘复古的感觉。
《双生》
这幅画是一个中式对称构图，结合了西藏各种寓意吉祥的花纹图腾，象征藏区人们心中的美好祝愿。主体是双生神兽双掌合一，垂直对称，是齐心协力，共铸辉煌的象征，神兽形象有虎的特征，是代表吉祥与平安的瑞兽。神兽尾巴是一朵花的造型结合，加入这个创意是因为神兽虽然威武心中也有温柔的一面，也是有“心怀猛虎，细嗅蔷薇”的意思。
图中还采用放射线聚集视觉角度，把重点引到神兽身上，还画了西藏吉祥八宝中的二宝，白海螺和胜利幡。两宝左右对称，环绕神兽两旁。八宝吉祥，藏语称“扎西达杰”，是藏族绘画里最常见而又赋予深刻内涵的一种组合式绘画精品。
《双生》的色彩也是参考了西藏唐卡的经典配色，藏蓝跟橙黄点对比，加强视觉效果，鲜明醒目，也带有安静祥和的气氛。
这幅画是一个中式对称构图，结合了西藏各种寓意吉祥的花纹图腾，象征藏区人们心中的美好祝愿。主体是双生神兽双掌合一，垂直对称，是齐心协力，共铸辉煌的象征，神兽形象有虎的特征，是代表吉祥与平安的瑞兽。神兽尾巴是一朵花的造型结合，加入这个创意是因为神兽虽然威武心中也有温柔的一面，也是有“心怀猛虎，细嗅蔷薇”的意思。
图中还采用放射线聚集视觉角度，把重点引到神兽身上，还画了西藏吉祥八宝中的二宝，白海螺和胜利幡。两宝左右对称，环绕神兽两旁。八宝吉祥，藏语称“扎西达杰”，是藏族绘画里最常见而又赋予深刻内涵的一种组合式绘画精品。
《双生》的色彩也是参考了西藏唐卡的经典配色，藏蓝跟橙黄点对比，加强视觉效果，鲜明醒目，也带有安静祥和的气氛。
《祈福》
这幅构图比较常见，是人物在花卉环境中的一个场景画面。重点人物在九宫格交点中，一眼明了。图中藏民面带微笑，手持转经筒，内心虔诚，一遍遍祈祷幸福。身边格桑花开，雪莲花含苞绽放，蝶儿翩翩起舞。这是他内心阳光，被佛光照耀的美好瞬间。在西藏几乎随处可见转经的人，因为人们认为转经就相当于念经，是忏悔往事、消灾避难、修积功德的最好方式。
作品的色彩是参考了西藏唐卡的经典配色，冷暖对比，加强视觉效果，鲜明醒目，也带有安静祥和的气氛。整幅画色调偏复古色调，创作时还在文件中叠加了纸张质感和杂点，加强了手绘复古的感觉。
作品中植物花卉错落有致，层次分明，增加了画面的细节感。藏民身边的格桑花，雪莲花等都是他内心的虔诚希望犹如花开，彩蝶翩翩。
这幅构图比较常见，是人物在花卉环境中的一个场景画面。重点人物在九宫格交点中，一眼明了。图中藏民面带微笑，手持转经筒，内心虔诚，一遍遍祈祷幸福。身边格桑花开，雪莲花含苞绽放，蝶儿翩翩起舞。这是他内心阳光，被佛光照耀的美好瞬间。在西藏几乎随处可见转经的人，因为人们认为转经就相当于念经，是忏悔往事、消灾避难、修积功德的最好方式。
作品的色彩是参考了西藏唐卡的经典配色，冷暖对比，加强视觉效果，鲜明醒目，也带有安静祥和的气氛。整幅画色调偏复古色调，创作时还在文件中叠加了纸张质感和杂点，加强了手绘复古的感觉。
作品中植物花卉错落有致，层次分明，增加了画面的细节感。藏民身边的格桑花，雪莲花等都是他内心的虔诚希望犹如花开，彩蝶翩翩。
《布达拉宫·拾级而上》
这幅画最巧妙之处就是选取了布达拉宫的局部建筑就画，利用回转的阶梯墙壁斜线分割画面，交叉分布，错落有致，大有几何线条的美感，天然地利用建筑本身的线条去构图，达到一个画面的平衡点。
作品的色彩是参考了西藏唐卡的经典配色，结合布达拉宫红墙跟白墙的强烈对比，加强视觉效果，鲜明醒目。整幅画色调偏复古色调，创作时还在文件中叠加了纸张质感和杂点，加强了手绘复古的感觉。
图中身着红袍的僧人一步一步耐心地拾级而上，内心虔诚，高处仙鹤轻灵轻巧，迎着晨光徐徐向上。给人一种永远心生希望和勇气的象征。图中的花草也在风中摇曳生姿，正如每一位来布达拉宫虔诚祈祷的人们心中的期待一样，向阳而生。
这幅画最巧妙之处就是选取了布达拉宫的局部建筑就画，利用回转的阶梯墙壁斜线分割画面，交叉分布，错落有致，大有几何线条的美感，天然地利用建筑本身的线条去构图，达到一个画面的平衡点。
作品的色彩是参考了西藏唐卡的经典配色，结合布达拉宫红墙跟白墙的强烈对比，加强视觉效果，鲜明醒目。整幅画色调偏复古色调，创作时还在文件中叠加了纸张质感和杂点，加强了手绘复古的感觉。
图中身着红袍的僧人一步一步耐心地拾级而上，内心虔诚，高处仙鹤轻灵轻巧，迎着晨光徐徐向上。给人一种永远心生希望和勇气的象征。图中的花草也在风中摇曳生姿，正如每一位来布达拉宫虔诚祈祷的人们心中的期待一样，向阳而生。