SIA x 布达拉宫 x 薇卷

《抱羊羔的姑娘》

采用的是以物拟人的画法。作品中的藏族姑娘的服装造型灵感源自布达拉宫珍宝馆里的银质嵌松石璎珞纹瓶，瓶顶是藏族姑娘的镶花金帽，瓶身环绕的松石璎珞化作姑娘的胸前挂饰，这种恬静优雅，美丽大方是藏族姑娘所独有的气质。作品风格以装饰性图案为主，采用U型构图，有中式的对称美感。作品主要分前，中，后三个层次绘画。前景是入藏火车途经山川草原的景象，一片残留斑驳积雪的宽阔旷野，远处小到只有一粒粒白点或黑点的牛羊安静地低头吃草饮水，静谧如斯。中景是抱羊羔的姑娘，温柔可人。背景是神龙翻腾驾驭在七彩祥云间，珊瑚丛中，悠然自在，春风得意，一派祥和欣欣向荣之感，这是藏族人民的希望，也是我们中华民族的美好理想。

