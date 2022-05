These are some conceptual shoes

They have a soft, puffy size or the appearance of mutated creatures

I don't think shoes have to be practical

It can stand alone as a work of art

——

这是一些概念化的鞋子

它们具有柔软膨胀的体积感或者像变异的生物

我认为实用性不是鞋子必须具备的

它完全可以作为独立的艺术品存在