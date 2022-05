Amilcar de Castro – Esculturas no Parque

“Sempre defendi a clareza da obra feita com emoção junto. A média entre os dois, juntar o pensamento da organização e a emoção eu acho perfeito. Sempre tentei isto. A vida toda.”

Identidade visual da exposição "Esculturas no Parque - Amilcar de Castro", que reúne grandes obras no jardim do @parquedopalacio_ A exposição reúne 40 esculturas de grande e pequeno porte – algumas de até nove toneladas – distribuídas em uma área de quatro mil metros quadrados nos jardins do Palácio. São obras de corte e dobra feitas em aço cedidas, em sua maioria, pelo Instituto Amilcar de Castro com curadoria de João Grillo.