續舊｜2022彩繪修護特展 展場插畫創作
SUSTAINED COLOR
敘舊－以彩繪凝聚常民情感
臺灣傳統建築彩繪是結合工藝與美術的民間藝術，常見於寺廟、園林及宗祠等建築物的木質彩繪、灰牆壁畫及門神彩繪。
臺灣傳統建築彩繪是結合工藝與美術的民間藝術，常見於寺廟、園林及宗祠等建築物的木質彩繪、灰牆壁畫及門神彩繪。
臺灣的建築彩繪歷史，可溯及明清之際，興盛於日治中期昭和年間。當年臺灣各地建廟後，信眾為了保護木作、傳遞信仰與審美情趣，亦為了向眾神表現誠心，會耗費巨資聘請一流巨匠，以彩繪、雕刻、泥塑等方式裝飾眾神居所；而被聘請的匠師也將使出畢生絕學，因此壁畫、門扇與樑柱即是匠師們的華麗拚場。
這些建築彩繪，是多數人兒時接觸的第一個工藝作品，民眾從彩繪中找到精神寄託，成為民眾生活平衡的依歸，化做居所的共同記憶，凝聚了在地情感；而瑰麗細膩的祠廟建築彩繪，也體現了彼時的文化藝術脈絡，交織出常民的信仰紀行。
續舊－以科技延續彩繪生命
臺灣因氣候高溫又潮濕，彩繪成為傳統建築中最難以保存的工藝作品。早年建築修護靠匠師拿著木錘敲打判定木頭的好壞，準確率無法達到百分之百，加以匠師逐漸凋零，技術無法傳承，及裝飾藝術與整體結構並存的修護原則觀念下，開啟了彩繪修護的科學導入，藉由科學儀器的量化及修護人員的綜合評估，才能對症下藥延長彩繪保存壽命。
臺灣因氣候高溫又潮濕，彩繪成為傳統建築中最難以保存的工藝作品。早年建築修護靠匠師拿著木錘敲打判定木頭的好壞，準確率無法達到百分之百，加以匠師逐漸凋零，技術無法傳承，及裝飾藝術與整體結構並存的修護原則觀念下，開啟了彩繪修護的科學導入，藉由科學儀器的量化及修護人員的綜合評估，才能對症下藥延長彩繪保存壽命。
「文化部文化資產局文化資產保存研究中心」多年來積極推動落實彩繪科學檢測，包括光學攝影檢測、材料成份及劣化分析等，以作為修護作業的參考依據之一。另考量臺灣高溫多溼環境特性，也積極尋找及研發適合臺灣的修護材料並推廣應用。
科學修護是系統性的知識體系，需從歷史的角度延續文化價值，從美學的角度梳理時代脈絡，從科學的角度證明匠心獨運；不僅是對祖輩的生活文化資產的尊重，也樹立修護典範保留臺灣之美，與國際趨勢接軌。
展場插畫創作理念
創作轉化廟宇的故事壁畫筆觸與衣著、繪製出六大修護步驟，與過往職人筆下的風格致敬，並繪製修護的技法及代表工具，新與舊融合的樣貌，如同修護師的專業技術、是古今重要的文化連結者。
即日起至111年11月30日，週二至週日9:00-17:00
文化部文化資產局文化資產保存研究中心一樓(臺南市中西區中正路1-1號)
免費入場參觀，敬請配合防疫措施
指導機關｜文化部
主辦單位｜文化部文化資產局
執行單位｜文化資產保存研究中心、嶺東科技大學
策展統籌｜許哲瑜、秦安慧
專業諮詢｜邵慶旺
合作夥伴｜樸實創意、樂誠創意、森柒概念、昱盛印刷
企劃編輯｜陳冠帆、吳妤娟
空間設計｜塗怡婷
影像紀錄｜黃覺深
視覺設計｜林苓君、王子維
插畫創作｜湯士賢
多媒體設計｜彭慶東、邱凱羚
特別感謝｜
文化資產保存研究中心修護人員：蔡育林、林雅娟、陳俊宇、張珊榕、張舜孔、何佩真；
彩繪修護案場：高雄哈瑪星代天宮，佛光山佛陀紀念館，北港朝天宮，鹿港龍山寺，市仔頭福隆宮
了解更多 https://www.sustainedcolor.com.tw/
文化部文化資產局文化資產保存研究中心一樓(臺南市中西區中正路1-1號)
免費入場參觀，敬請配合防疫措施
指導機關｜文化部
主辦單位｜文化部文化資產局
執行單位｜文化資產保存研究中心、嶺東科技大學
策展統籌｜許哲瑜、秦安慧
專業諮詢｜邵慶旺
合作夥伴｜樸實創意、樂誠創意、森柒概念、昱盛印刷
企劃編輯｜陳冠帆、吳妤娟
空間設計｜塗怡婷
影像紀錄｜黃覺深
視覺設計｜林苓君、王子維
插畫創作｜湯士賢
多媒體設計｜彭慶東、邱凱羚
特別感謝｜
文化資產保存研究中心修護人員：蔡育林、林雅娟、陳俊宇、張珊榕、張舜孔、何佩真；
彩繪修護案場：高雄哈瑪星代天宮，佛光山佛陀紀念館，北港朝天宮，鹿港龍山寺，市仔頭福隆宮
了解更多 https://www.sustainedcolor.com.tw/
科學修護流程一｜檢視紀錄 / 紅外線攝影
需要相機、燈具、色票、顯示螢幕，並使用紅外線器材觀察油煙下彩繪原本的線條
科學修護流程二｜材料試驗 / 脫鹽
以毛刷將濕敷泥逐次敷於牆體破損處，待濕敷泥乾燥後以手術刀取下，在現場以夾鏈袋或其他密封容器包裝後攜回實驗室，放置於烘箱內。
科學修護流程三｜修護作業 / 清潔
以羊毛軟刷去除粉塵，棉花棒沾純水移除表層灰塵，再以羊毛刷沾去離子水輕刷楮皮紙，由上而下依序將之揭除。
以羊毛軟刷去除粉塵，棉花棒沾純水移除表層灰塵，再以羊毛刷沾去離子水輕刷楮皮紙，由上而下依序將之揭除。
科學修護流程四｜修護作業 / 加固
以針筒將加固藥劑注入彩繪層起甲翹曲處，待其溶液微乾後，可以控溫修護用小燙斗隔著修護用矽膠墊進行加熱整平作業。
以針筒將加固藥劑注入彩繪層起甲翹曲處，待其溶液微乾後，可以控溫修護用小燙斗隔著修護用矽膠墊進行加熱整平作業。
科學修護流程五｜修護作業 / 全色
取相似色調，補筆則以線條筆觸取代色塊為原則，以圭筆進行填色，利用具方向性的短線條（垂直、平行、斜紋等）填滿畫面缺失處。
取相似色調，補筆則以線條筆觸取代色塊為原則，以圭筆進行填色，利用具方向性的短線條（垂直、平行、斜紋等）填滿畫面缺失處。
科學修護流程六｜修護作業/ 噴塗保護層
羊毛軟刷清除表面灰塵，再運用空壓機+噴槍設備由左至右橫向均勻噴塗一層保護層。
羊毛軟刷清除表面灰塵，再運用空壓機+噴槍設備由左至右橫向均勻噴塗一層保護層。