續舊｜2022彩繪修護特展 展場插畫創作

SUSTAINED COLOR





敘舊－以彩繪凝聚常民情感

臺灣傳統建築彩繪是結合工藝與美術的民間藝術，常見於寺廟、園林及宗祠等建築物的木質彩繪、灰牆壁畫及門神彩繪。

臺灣的建築彩繪歷史，可溯及明清之際，興盛於日治中期昭和年間。當年臺灣各地建廟後，信眾為了保護木作、傳遞信仰與審美情趣，亦為了向眾神表現誠心，會耗費巨資聘請一流巨匠，以彩繪、雕刻、泥塑等方式裝飾眾神居所；而被聘請的匠師也將使出畢生絕學，因此壁畫、門扇與樑柱即是匠師們的華麗拚場。





這些建築彩繪，是多數人兒時接觸的第一個工藝作品，民眾從彩繪中找到精神寄託，成為民眾生活平衡的依歸，化做居所的共同記憶，凝聚了在地情感；而瑰麗細膩的祠廟建築彩繪，也體現了彼時的文化藝術脈絡，交織出常民的信仰紀行。





續舊－以科技延續彩繪生命

臺灣因氣候高溫又潮濕，彩繪成為傳統建築中最難以保存的工藝作品。早年建築修護靠匠師拿著木錘敲打判定木頭的好壞，準確率無法達到百分之百，加以匠師逐漸凋零，技術無法傳承，及裝飾藝術與整體結構並存的修護原則觀念下，開啟了彩繪修護的科學導入，藉由科學儀器的量化及修護人員的綜合評估，才能對症下藥延長彩繪保存壽命。

「文化部文化資產局文化資產保存研究中心」多年來積極推動落實彩繪科學檢測，包括光學攝影檢測、材料成份及劣化分析等，以作為修護作業的參考依據之一。另考量臺灣高溫多溼環境特性，也積極尋找及研發適合臺灣的修護材料並推廣應用。

科學修護是系統性的知識體系，需從歷史的角度延續文化價值，從美學的角度梳理時代脈絡，從科學的角度證明匠心獨運；不僅是對祖輩的生活文化資產的尊重，也樹立修護典範保留臺灣之美，與國際趨勢接軌。

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展場插畫創作理念

創作轉化廟宇的故事壁畫筆觸與衣著、繪製出六大修護步驟，與過往職人筆下的風格致敬，並繪製修護的技法及代表工具，新與舊融合的樣貌，如同修護師的專業技術、是古今重要的文化連結者。

