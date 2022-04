PT

Reverberar pro Brasil e pro mundo

a magia criativa que se espalha no Carnaval.

Foram mais de 7 mil pessoas envolvidas. 7.840 para sermos exatos. Profissionais e amantes do Carnaval do Rio, personalidades marcantes como Monarca, Rosa Magalhães, Selminha Sorriso, Milton Cunha e tantos outros que nos inspiram. A nova marca Rio Carnaval representa a comunidade do samba. A força coletiva, a energia contagiante, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário. A bandeira representa a alma das escolas de samba. E sua evolução na avenida, nas mãos da porta bandeira, com movimentos fluidos e ritmados foi nossa grande inspiração.





EN

TO REVERBERATE TO BRASIL AND THE WORLD

THE CREATIVE MAGIC THAT SPREADS DURING CARNIVAL.