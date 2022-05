Health Hut | lg2

(EN) Rebrand, packaging design and environmental design for Health Hut, a health and wellness boutique dedicated to offering a wide range of beauty, self-care and home products that are all-natural, vegan and cruelty-free. Initially launched in Muskoka in 2011, new Toronto locations were subsequently opened on College Street and in Leslieville.





The goal of the redesign was to establish a new brand identity that stands out in a saturated and code-heavy category. The system is built around a powerful “H” icon, perfectly symmetrical, that communicates stability, balance and harmony.













(FR) lg2 est derrière la refonte de l’image de marque, la conception de l’emballage et

la conception environnementale de Health Hut, une boutique de santé et de bien-être qui offre une vaste gamme de produits de beauté, de soins personnels et de produits pour la maison entièrement naturels, végétaliens et sans cruauté envers les animaux. Initialement lancée à Muskoka, en Ontario, en 2011, la marque a ouvert de nouveaux points de vente sur College Street et à Leslieville, à Toronto.





L’objectif de la refonte était d’établir une nouvelle identité de marque qui puisse se distinguer dans une catégorie déjà saturée et fortement codifiée. Le système s’articule autour d’une puissante icône, la lettre « H » : parfaitement symétrique, elle évoque la stabilité, l’équilibre et l’harmonie.