Huma | Re-Branding

Ein waschechtes Familienunternehmen bekommt einen neuen Anstrich - huma begleitet Profis aus Handwerk und Industrie seit fast 100 Jahren in den Bereichen Farben und Putze. Die Innovation und Hochwertigkeit der Produkte spiegelt sich nun auch in der neuen Markenidentität wider. Entstanden ist eine neue, frische Marke, die durch ihre reduzierte und klare Designsprache in Kombination mit kraftvollen Farben, klaren Botschaften und spielerischen Details ins Auge sticht. Huma ist bereit für die Zukunft.