ESPACE GO | lg2

Un espace de création féministe et engagé

Le nouveau positionnement du Théâtre ESPACE GO, « un espace d’exploration des imaginaires de femmes artistes », a pris vie grâce à la refonte de son système graphique et de son site Internet.

Le logo, un monogramme formé des lettres g et o, a été retravaillé pour ne conserver que le cadre, donnant au logo plus d’ouverture. En affiche, le traitement visuel permet au public de se projeter dans l’univers de la pièce, tout en se mariant aux autres. Diptyque et triptyque reprennent le cadre rappelant le logo, une continuité subtile et réfléchie.

L’expérience numérique est centrée sur des espaces d’exploration à découvrir, à l’image d’une pièce de théâtre qui se déroule sous nos yeux. Le site ESPACE GO est donc à la fois un manifeste numérique pour le féminisme dans les arts et un endroit pour découvrir sa programmation.

___

A committed, feminist creative space





ESPACE GO Theatre’s new positioning:, “an exploratory space for the imagination of women artists”, makes its debut with a redesigned graphic design universe and website.





The logo, a monogram formed by the letters “g” and “o”, was reworked to keep only the frame and make the logo more open. In posters, the visual treatment allows the public to project themselves into the unique universe of each play while linking the posters to each other. Diptychs and triptychs are framed to recall the logo, creating a subtle, thoughtful continuity.