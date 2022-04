EBANX Rebrand

EN EBANX is the most significant end-to-end payment solution in Latin America. Their first 10 years were pure expansion, and in 2021, we were invited to redesign their entire brand for the next decade.





We collaborated closely with the client to create a new positioning, tagline, tone of voice, and brand identity. We started to translate the new strategy redesigning their logo — its mathematical width progressi on results in an underlying perception of exponential growth, which is the tangible manifestation of their ability for expansion. After that, we redesigned their entire verbal and visual expressions based on three expression princip les: Brave (bold, energetic, and impactful); Sharp (assertiveness and precision) and Agile (modularity, movement, and smartness).









PT O EBANX é a solução em pagamento de ponta a ponta mais significante da América Latina. Seus primeiros 10 anos foram de pura expansão e, em 2021, fomos convidados a redesenhar toda a marca para a próxima década.





Colaboramos de perto com o cliente para criar um novo posicionamento, tagline, tom de voz e identidade da marca. Traduzimos a nova estratégia redesenhando o seu logotipo — a progressão matemática da largura de suas letras resulta em uma percepção subjacente de crescimento exponencial, que é a manifestação tangível de sua capacidade de expansão. Depois disso, redesenhamos todas as suas expressões verbais e visuais com base em três princípios de expressão: Brave (ousada, enérgica e impactante); Sharp (assertividade e precisão) e Agile (modularidade, movimento e inteligência).