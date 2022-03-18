Young Pin Design Award 2022

2022金點新秀設計獎 YoungPin Design Award
Campaign＆Key Visual Design
Campaign＆Key Visual Design
「形塑金點，開放設計可能性」
「金點新秀獎」為激發國內新秀發揮創意，藉由結合「新⼀代設計展」展會中辦理「⾦點新秀設計獎」，協助年輕學⼦整合設計資源、邁向國際，讓大眾看見未來的設計新星。我們期待藉由獨特與具有延展性的主視覺，建立學⽣與⾦點新秀獎之間的橋樑 ，推廣獎項之前瞻性，開啟更多對話與交流。
本次主視覺概念藉由創造各式風格、型態的金點，將設計所蘊含的想像力與實驗精神延展成多樣性的圖像，展現金點新秀獎所具備的精神與前瞻性，讓 Young pin 以不同視角去觀看、以不同的色彩、造型去激盪，傳達我們所面對設計時的開放態度，開啟更多未來的可能性。同時，我們希望透過設計企劃邀請各校學生共同創作屬於自己的PIN，建立社群討論熱度與創造靈感交匯之處，一同詮釋屬於這一個世代的設計能量。
本次主視覺概念藉由創造各式風格、型態的金點，將設計所蘊含的想像力與實驗精神延展成多樣性的圖像，展現金點新秀獎所具備的精神與前瞻性，讓 Young pin 以不同視角去觀看、以不同的色彩、造型去激盪，傳達我們所面對設計時的開放態度，開啟更多未來的可能性。同時，我們希望透過設計企劃邀請各校學生共同創作屬於自己的PIN，建立社群討論熱度與創造靈感交匯之處，一同詮釋屬於這一個世代的設計能量。
Design Agency | StudioPros.work
Art Direction | 李宜軒 Yi-Hsuan Li
Visual Design | 李宜軒 Yi-Hsuan Li
Copywriter | 張文馨 Moon Chang
Animation | Duckbubi
Client | 台灣設計研究院 Taiwan Design Research Institute
Date | 2022
Art Direction | 李宜軒 Yi-Hsuan Li
Visual Design | 李宜軒 Yi-Hsuan Li
Copywriter | 張文馨 Moon Chang
Animation | Duckbubi
Client | 台灣設計研究院 Taiwan Design Research Institute
Date | 2022