Young Pin Design Award 2022

「金點新秀獎」為激發國內新秀發揮創意，藉由結合「新⼀代設計展」展會中辦理「⾦點新秀設計獎」，協助年輕學⼦整合設計資源、邁向國際，讓大眾看見未來的設計新星。我們

期待藉由獨特與具有延展性的主視覺，建立學⽣與⾦點新秀獎之間的橋樑 ，推廣獎項之前瞻性，開啟更多對話與交流。





本次主視覺概念藉由創造各式風格、型態的金點，將設計所蘊含的想像力與實驗精神延展成多樣性的圖像，展現金點新秀獎所具備的精神與前瞻性，讓 Young pin 以不同視角去觀看、以不同的色彩、造型去激盪，傳達我們所面對設計時的開放態度，開啟更多未來的可能性。