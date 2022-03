It's an exploration of the form of clothing,

We tried more exaggerated, weird, abstract shapes and cuts, which are almost impossible to achieve in reality.

And in the process, we got some great results,

enjoy





这是一次关于服装形式的探索,

我和设计师品牌CHEN PENG一起,尝试更加夸张,怪异,抽象的造型和剪裁,这在现实中几乎是不可能实现的。

在这个过程中,我们得到了一些很棒的结果,













UV-朱 CHENPENG