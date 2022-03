Muse - identity

EN_MUSE is a beauty space located in the Copacabana neighborhood of Rio de Janeiro. Its owners are a young couple who are passionate about music and carnival. But for their venture they sought a minimalist aesthetic. The challenge of this project was to combine the minimalist aesthetic with the carioca and musical energy.



PT_ MUSE é um espaço de beleza localizado no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro. Seus donos são um jovem casal carioca apaixonado por música e carnaval. Mas para o seu empreendimento buscavam uma estética minimalista. O desafio desse projeto foi juntar a estética minimalista com a energia carioca e musical.