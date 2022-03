ArctiConnexion

Connaissance et transmission

L’organisme ArctiConnexion offre une multitude de services aux différentes communautés du Nord du Canada, dont le mentorat, le développement de projet et la recherche scientifique. L’image de marque développée transmet cette capacité d’orchestration et de développement de compétences dans les régions du Nord du Canada.



La nouvelle identité visuelle met de l'avant les communautés et leurs histoires.

La nouvelle approche graphique est adaptable, minimale et chaleureuse,

elle laisse toute la place aux images et aux vidéos.





ArctiConnexion supports indigenous communities through mentorship and knowledge sharing, developing local competencies and leadership for research and applications promoting community well-being.





At the core of the new brand are the communities and their stories. The new graphic platform is adaptable, minimal, warm and lets the images speak for themselves.