SM2

Somos movidos pelo detalhe





SM2 é uma estética automotiva e estúdio de car detailing sediada em São Paulo. Fundada por dois amigos amantes e entusiastas da cultura automotiva, viram uma oportunidade de mercado ao atender um público específico - que buscava além da valorização, a venda de veículos no período inicial da pandemia. A partir de uma análise de mercado, concorrência e rodadas de co-criação - desenvolvemos uma plataforma de marca que contasse ao mundo o propósito inicial do negócio: ser movido por uma busca incessante pelo detalhismo e minúcia no cuidado automotivo.









ENTREGÁVEIS

Diagnóstico de mercado

Manifesto

Identidade visual

Brandbook





3D ARTIST







2021 ©