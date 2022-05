Format Libre Identity

Format Libre

[EN]

Format Libre, previously known as Déjeuner des médias (DDM), is an event that brings together the communications industry for a fundraising gala celebrating talent and creativity. Format Libre has a new visual identity with a modular, flexible grid inspired by creative media layouts.It pairs a changeable colour scheme with a stable design identity to ensure brand longevity for future editions of the event.





[FR]

Format Libre, autrefois le Déjeuner des médias (DDM), est un événement qui réunit les acteurs de l’industrie des communications à l’occasion d’une soirée-bénéfice célébrant le talent et la créativité. La nouvelle identité visuelle présente une grille modulaire et flexible s’inspirant de tous les formats de média en création. Le design propose un code de couleurs évolutif et des bases identitaires stables pour assurer la pérennité de la marque lors des éditions futures.