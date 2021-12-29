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解构一杯芝士茶/ Deconstruction tea art
yum tang
Behance.net
Food food photography Photography tea
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芝士 + 茶
一分芝士七分茶.  组合在一
产生新的味蕾组关系，顺带生成了新的喝茶方式

芝士和茶，像是两个陌生人
经历了相遇，相识，相知，相融最后相爱的阶段
我们的味蕾恰好是这几个阶段变化的见证，
我们接受，喜欢，逐渐沉溺并上瘾


怎么喝一杯芝士茶？​​​​​​​
芝士和茶，像是两个陌生人
经历了相遇，相识，相知，相融最后相爱的阶段


怎么解构一杯芝士茶？

芝士加入茶，打破了现有的喝茶方式，形成新的结构，
我要对这个形成的稳定新的结构进行解构，
不是味蕾上的解构，而是回到茶本身，把茶和芝士看作独立物质拆分，甚至把茶进行分解，
运用一种新的语言和角度，打破，分解，叠加，再重组，
在让每一个独特个体组合形成新的芝士茶语境
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解构主义是打破现有的单元化的秩序。反正是打破秩序然后再创造更为合理的秩序。从逻辑上否定传统的基本设计原则（美学、力学、功能），由此产生新的意义。用分解的观念，强调打碎，叠加，重组，重视个体，部件本身，反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。 
_____ 此段解析来自网络

我理解的解构： 通打破-分解-叠加-重组从而获得新的的意义和美学
Food food photography Photography tea
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Destruction idea / 解构思路

一杯芝士茶拆解为芝士和茶，渐变的茶汤解构成很多片茶叶泡制而成，而每一片茶叶大小形态都不一样，茶叶从茶山来，茶山天然的层层叠叠形态，又呼应回到茶汤的语境。每一片不同的茶叶是变量的组合，但不变的是层叠组合方式。
Food food photography Photography tea
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1. 普洱茶 / 碎银子

普洱茶里有一个神奇的茶叫碎银子

碎银子即为茶化石，是一种熟普洱，其制作工艺复杂，原料稀缺，成品数量少，所以价格昂贵，其为一粒一粒的结团状，带有明显的糯香，茶香扑鼻，茶汤为红色，色泽明亮浓郁，口感顺滑，带有甜味，耐冲泡，回甘持久。”
_____ 此段解析来自网络




 Shape sketch /  形状结构形成 
Food food photography Photography tea
碎银子/茶化石：通过点线面的连接，让立体的各个面在一个角度落到一个平面，抽象演化出的形态做成茶装置



 Idea - 3D - Progress - final  / 想法演变-3D模型-装置过程-最终呈现 
一杯碎银子普洱芝士茶拆解为芝士和茶，渐变的茶汤解构成很多颗碎银子泡制而成，而每一颗大小形态都不一样，它们采至茶山，茶山天然的层层叠叠形态，恰巧是解构中叠加方式。

每一颗碎银抽象出的形态是变量，但不变的是层叠组合方式。
叠加既是茶山的视觉语言也是茶的组成方式。

 Installation /  茶 装置 
Food food photography Photography tea
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装置形态来源于茶，同时也是装茶的容器（其中液体对应的是同款茶汤）
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2. 乌龙茶 / 奇兰茶
奇兰茶又美称为琥珀兰，来源于琥珀色的茶汤和兰花茶香

奇兰茶叶属于乌龙茶，外形紧结壮实，色泽乌润，汤色黄绿清亮，兰花香气浓郁，滋味醇厚滑爽回甘。
_____ 此段解析来自网络



 Shape sketch /  形状结构形成 
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 Idea - 3D - Progress - final  / 想法演变-3D模型-装置过程-最终呈现 
一杯兰花味的芝士茶拆解为芝士和奇兰茶，奇兰茶不仅有兰花香，茶叶曲线蜿蜒似花，每一片装置曲线取自每一片茶叶，每一片不同的曲线叠加出不一样的兰花茶汤

每一片奇兰茶抽象出的形态是变量，但不变的是层叠组合方式。
叠加既是茶山的视觉语言也是茶的组成方式。



 Installation /  茶 装置 
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3. 四季春茶 
四季春不是绿茶

四季春属于乌龙茶系。它有红茶的底韵，乌龙茶的风味、还有绿茶的香气，适合四季饮用，因而取名为四季春。
_____ 此段解析来自网络




 Shape sketch /  形状结构形成 
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Idea - 3D - Progress - final  / 想法演变-3D模型-装置过程-最终呈现 
每一片春茶抽象出的茶叶形态是变量，但不变的是层叠组合方式。
叠加既是茶山的视觉语言也是茶的组成方式。
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4. 绿茶 / 茉莉绿茶

茉莉绿茶，属于绿茶还是花茶？其茶香与茉莉花香交互融合，它结合了了茉莉花与绿茶，香味清新而久远。
_____ 此段解析来自网络




 Shape sketch /  形状结构形成 
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 Idea - 3D - Progress - final  / 想法演变-3D模型-装置过程-最终呈现 
每一片椭圆状的茉莉花的花苞和花瓣抽象出的形态是变量，但不变的是层叠组合方式。
叠加既是茶山的视觉语言也是茶的组成方式。
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5. 乌龙茶 / 金凤茶王

金凤茶王是属于乌龙茶，是一款来自台湾的金凤茶王，茶清新回甘，茶香饱满，清纯润滑，茶色偏黄，有一股诱人的乌龙奶香，清香和茶香。
_____ 此段解析来自网络



 Shape sketch /  形状结构形成 
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 Idea - 3D - Progress - final  / 想法演变-3D模型-装置过程-最终呈现 
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