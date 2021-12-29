解构一杯芝士茶/ Deconstruction tea art

解构主义是打破现有的单元化的秩序。反正是打破秩序然后再创造更为合理的秩序。从逻辑上否定传统的基本设计原则（美学、力学、功能），由此产生新的意义。用分解的观念，强调打碎，叠加，重组，重视个体，部件本身，反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。

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