ES — En 2021 Saloni cumplió 50 años. Durante esas décadas, se ha convertido en una de las marcas referentes de su sector. Con ligeras modificaciones en el logo, la marca ha permanecido prácticamente inmutable durante casi 50 años.

Con este rebranding buscamos posicionar a Saloni en un territorio más contemporáneo, que mira al diseño y a la moda —alejándose de los códigos propios de su sector—, y se creó una marca aspiracional, capaz de reflejar los valores y la historia de la compañía y transmitir el posicionamiento de lujo accesible.



Como colofón a todo el trabajo de reposicionamiento realizado con Saloni, organizamos un evento de presentación de marca en el Espacio Jorge Juan (Madrid) junto a clientes y allegados de la compañía, además de grandes promotoras, arquitectos e interioristas.

EN — In 2021 Saloni turned 50 years old. During those decades, it has become one of the leading brands in its sector. With slight modifications to the logo, the brand has remained virtually unchanged for almost 50 years.

With this rebranding we sought to position Saloni in a more contemporary territory, which looks at design and fashion – moving away from the codes of its sector – and created an aspirational brand, able to reflect the values ​​and history of the company and transmit affordable luxury positioning.