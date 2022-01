Ludia | lg2

Des bureaux à la hauteur d’une nouvelle image de marque

An office that reflects a new brand image





(FR) Ludia est une marque qui a évolué rapidement depuis sa fondation en 2007. Dès 2011, elle prend un virage audacieux et décide de concentrer ses activités et ses efforts uniquement sur téléphone mobile, faisant d’elle une des premières compagnies du genre en Amérique du Nord. Longtemps ralenti par l’image de divertissement de second rang, le jeu mobile peine aujourd’hui encore à communiquer pleinement sa stature et à attirer des talents dans l’univers convoité du développement de jeux vidéo. À la suite d’un accompagnement stratégique et d’une immersion dans l'univers de l'entreprise auprès des dirigeants et des employés, l'objectif était clair : mettre de l’avant l’aspect édifiant de travailler chez Ludia. Un lieu personnalisé et inspirant où chacun peut y exploiter son plein potentiel.



Du côté de l’image de marque, se détacher des clichés et aller plus en profondeur ont été les mots d’ordre. Par exemple, le logo rappelle la forme du téléphone cellulaire, un mimétisme réfléchi. Les couleurs choisies transmettent l’éclat qu’elles ont à travers un écran mobile. C’est dans cet esprit de jeu d’ombre et de lumière que l’on retrouve plusieurs éléments de la marque, unifiés dans la rétroluminescence. Comme le fond est aussi important que la forme, le travail s’est rapidement étendu à l'expérience employé à travers une reconstruction et un réaménagement des espaces de travail à l’aide de l’expertise de l’équipe de lg2 Architecture. Une image de marque plus assumée, vibrante et audacieuse, à l’image du nouveau visage du jeu mobile et de son avenir assurément excitant.



Photographe : Alex Lesage