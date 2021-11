Nika Neelova | Exhibition | [ЪЫЬ]

Творчество Нееловой вдохновлено архитектурным окружением и теми элементами, которые служат посредниками между человеком и пространством. Художница трансформирует привычные объекты, позволяя им будто изобрести себя заново.

«Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из‑за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всег да н ужно немного путешествовать во времени», — говорит она.

Neelova's work is inspired by the architectural environment and those elements that mediate between man and space. The artist transforms familiar objects, allowing them to seem to reinvent themselves.