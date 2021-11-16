glassware collection / whooli chen X xiaoqi

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是白色的下午，有太陽，也有綴滿小閃電的烏雲飄過，遠方的雷緩緩淹來。

她們種植或縫補，偶而點燃剪下的頭髮占卜，偶爾哼唱。

她們坐著躺著，在自己的房間裡，幻想從鏡子裡窺見未來，幻想著。

然後，女孩們就這樣長成大人。





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