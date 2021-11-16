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glassware collection / whooli chen X xiaoqi
Behance.net


Image may contain: drawing and child art
⚡️

是白色的下午，有太陽，也有綴滿小閃電的烏雲飄過，遠方的雷緩緩淹來。
她們種植或縫補，偶而點燃剪下的頭髮占卜，偶爾哼唱。
她們坐著躺著，在自己的房間裡，幻想從鏡子裡窺見未來，幻想著。
然後，女孩們就這樣長成大人。

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Image may contain: vase, wall and tableware





Image may contain: butterfly

🌳

有時候你覺得這個世界將把你用盡，
有時候生活像不會停的雨，水面跟悲傷一樣無止盡流淌。

這時候可以，至少還可以，
想像遠方森林裡的花豹在睡覺，
有鹿跑過草原，大象的靈魂像是寧靜的山谷，植物在緩慢生長，
有蟲有鳥在叫，還有家裡的貓在等你回家。
等著等著，也許雨就停了。

🌳




/ whooli chen X xiaoqi : glassware collection

✴︎ series A
/ 午後的她們
/ the rare afternoons of theirs

✴︎ series B
/ 遠方的動物們
/ the portraits of distant animals

client: 小器 xiaoqi
illustration: 陳狐狸 whooli chen
copy: 陳狐狸 whooli chen


glassware collection / whooli chen X xiaoqi
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    di-chun chen Taipei, Taiwan Region
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    whooli chen Taipei, Taiwan Region

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    sometime-else practice Taipei City, Taiwan Region

    glassware collection / whooli chen X xiaoqi

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