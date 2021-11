Do nome a cor, a construção de um marketplace que conversa com Brasil e o mundo.

Esse é o tipo de desafio que todo designer sonha em ter, construir algo do zero que já nasce com espirito grande. A allever é esse marketplace que carrega a sua missão no nome: ter tudo, sempre! Esse é o tipo de projeto de naming que é como uma "armadilha" proposital para guiar a empresa em um sentido só, não parar jamais de buscar entregar o que está estampado na sua identidade. O trabalho é focado em uma tipografia milimetricamente pensada, com um símbolo simples mas cheio de possibilidades visuais e uma cor vibrante que reverbera em todos os materiais digitais e físicos.



From the name to the color, the conception of a marketplace that speaks to Brazil and the entire world.





This is the kind of challenge that every designer fantasizes about: creating something from nothing that is born with a great spirit. This marketplace, allever, carries its mission statement in its name: to have everything, always! This is the type of naming project that acts as a deliberate "trap" to steer the company in one direction only, never giving up on delivering what is stamped on its identity. The work focuses on millimetrically designed typography, with a simple symbol but full of visual possibilities and a vibrant color that reverberates across all digital and physical materials.