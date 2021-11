Domo

Launch campaign









Internet ci ha resi “cittadini del mondo” e per Domo la cosa più importante è quella di fare in modo che ogni viaggio, ogni spostamento per necessità personali o lavorative, diventi un’occasione per sentirsi a casa anche in una città diversa da quella in cui si vive abitualmente.





Live actually, live everywhere è un nuovo modo di affacciarsi sul mercato dell’hospitality e di conseguenza la proposta di un’offerta rivoluzionaria nel suo genere. Gli appartamenti, che noi amiamo chiamare i Domo, sono infatti pensati, nella flessibilità, nel design e nelle tipologie per rispondere alle più svariate tipologie di soggiorno di cui potrebbero necessitare gli ospiti.





La nostra campagna è un 'glitch' del possibile in un contesto reale in cui si materializza la possibilità.

Abbiamo così installato e fotografato nella città di Trieste, dove Domo ha inaugurato il suo primo building, dei corner che raccontano l'interno degli appartamenti, rendendo evidente la possibilità espressa dal nostro claim: Live actually, live everywhere.